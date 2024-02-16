Происшествия 16 февраля 2024, 05:03 У семьи, потерявшей дочь при обстреле Белгорода, остался второй ребенок РИА «Новости»

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Мама годовалой девочки, погибшей в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, осталась жива. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.

По данным агентства, отец погибшего ребенка — студент колледжа, получающий второе образование. У семьи было двое детей. Младшая дочка погибла в четверг, 15 февраля, в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Мать девочки осталась жива.

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Ранее сама женщина рассказала, что дочь погибла у нее на руках. С девочкой на открытом стадионе гуляла бабушка. Когда начался обстрел, женщину ранили, она вызвала скорую. Осколок ракеты попал в голову девочке, которая лежала в коляске. Мать ребенка прибежала на стадион и застала дочь еще живой. В больницу их повезла машина МЧС, но по дороге девочка умерла.