У самолета в Хабаровске загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета Embraer 190 загорелся двигатель. Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (00:45 по Москве) при подготовке к вылету, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь из Хабаровска в Магадан. Во время запуска двигателей в одном из них произошел пожар. Аэропорт локализовал пламя собственными силами.

В момент возгорания на борту самолета находились 18 пассажиров и пятеро членов экипажа. Всех эвакуировали, никто не пострадал.

Пассажиры должны были вылететь в Магадан в 3:55 по московскому времени рейсом компании «Аврора».

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.