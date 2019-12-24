У разбившегося Су-57 была страховка

Истребитель пятого поколения Су-57, рухнувший в Комсомольске-на-Амуре, имел страховку. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолет был застрахован», — заявили представители ОАК «Интерфаксу».

О крушении самолета Су-57 (заводской индекс — Т-50) в Хабаровском крае стало известно 24 декабря, около 07:00 по московскому времени. Это первое подобное ЧП с лайнером данного типа. ОАК заявил, что истребитель упал в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета. Летчик смог катапультировался и остался жив. В результате произошедшего никто не пострадал. Теперь специальная комиссия будет разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее информированный источник рассказал агентству, что первый серийный Су-57 должен был поступить на вооружение Минобороны до конца 2019 года, второй — в 2020 году. Всего до 2028 года ВКС РФ планировали закупить 76 таких самолетов.

Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году. Истребитель предназначен для поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО врага. Также самолет может уничтожать все виды воздушных объектов в дальних и ближних боях.