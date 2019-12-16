У приморцев нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Фото

Сотрудники МВД и пограничной службы обнаружили целый схрон оружия и более 600 патронов у двух жителей приморского села Покровка.

По данным регионального Управления МВД, боеприпасы были для нарезного огнестрельного оружия разного калибра. Мужчин задержали.

«В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия», — сказано в заявлении ведомства.

Для каких целей они приобрели оружие не сообщается.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело за «Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Мужчины могут получить до шести лет тюремного заключения по этой статье.