Семь человек пострадали в результате массовой драки фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. У одного из болельщиков подозрение на перелом позвоночника, сообщил «Подъем».

В региональном УМВД ранее сообщили, что проводят проверку и устанавливают всех участников потасовки на Советской улице в центре города.

Побоище произошло вечером 4 сентября. По предварительным данным, фанаты «Спартака» атаковали болельщиков дубля «Зенита». На кадрах с места событий видно лежащих на асфальте молодых людей, некоторых из которых пинают ногами.

По данным источника ТАСС, в драке участвовали около 60 человек. По его словам, фанаты «Спартака» заранее приехали в Тверь, чтобы напасть на болельщиков из Санкт-Петербурга.

В полиции агентству заявили, что в драке участвовало в два раза меньше молодых людей — всего около 30. Один из них был доставлен в больницу.

«Зенит 2» играл в тот день с местным ФК «Тверь». Игра завершилась со счетом 2:2.