У няни пропавшего тюменского грудничка нашли пакет с его телом
Тело пятимесячного ребенка, пропавшего в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли у его няни при задержании. Останки были обожжены и находились в пакете, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Исчезнувшего тюменского грудничка нашли мертвым. Его могла убить няняПодробнее
Девушку задержали в лесу, на расстоянии около трех километров от дома, где жил ребенок. Ее отвезли на допрос.
Младенец пропал 24 сентября. В тот день семья отправилась на похороны, оставив его с 23-летней Викторией Айметдиновой. Она встречалась со сводным братом своего подопечного. К приезду родителей грудничка Виктория и ребенок исчезли из дома.
До этого девушка была дважды судима — за нападение на полицейского и избиение несовершеннолетней. Ее приговаривали к условному сроку и исправительным работам.
По словам родителей младенца, они знали девушку несколько лет.
Что могло послужить причиной похищения и убийства малыша, неизвестно.