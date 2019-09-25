  • У няни пропавшего тюменского грудничка нашли пакет с его телом

    25 сентября 2019, 23:47

    Кирилл Фролов

    Тело пятимесячного ребенка, пропавшего в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли у его няни при задержании. Останки были обожжены и находились в пакете, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
    У няни пропавшего тюменского грудничка нашли пакет с его телом | Изображение 1
    Виктория Айметдинова / «ВКонтакте»

    Исчезнувшего тюменского грудничка нашли мертвым. Его могла убить няня

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    Девушку задержали в лесу, на расстоянии около трех километров от дома, где жил ребенок. Ее отвезли на допрос.

    Младенец пропал 24 сентября. В тот день семья отправилась на похороны, оставив его с 23-летней Викторией Айметдиновой. Она встречалась со сводным братом своего подопечного. К приезду родителей грудничка Виктория и ребенок исчезли из дома.

    До этого девушка была дважды судима — за нападение на полицейского и избиение несовершеннолетней. Ее приговаривали к условному сроку и исправительным работам.

    По словам родителей младенца, они знали девушку несколько лет.

    Что могло послужить причиной похищения и убийства малыша, неизвестно.