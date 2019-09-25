У няни пропавшего тюменского грудничка нашли пакет с его телом

Виктория Айметдинова / «ВКонтакте»

Исчезнувшего тюменского грудничка нашли мертвым. Его могла убить няня Подробнее

Девушку задержали в лесу, на расстоянии около трех километров от дома, где жил ребенок. Ее отвезли на допрос.

Младенец пропал 24 сентября. В тот день семья отправилась на похороны, оставив его с 23-летней Викторией Айметдиновой. Она встречалась со сводным братом своего подопечного. К приезду родителей грудничка Виктория и ребенок исчезли из дома.

До этого девушка была дважды судима — за нападение на полицейского и избиение несовершеннолетней. Ее приговаривали к условному сроку и исправительным работам.

По словам родителей младенца, они знали девушку несколько лет.

Что могло послужить причиной похищения и убийства малыша, неизвестно.