«У них много врагов». Друг погибшей при взрыве внедорожника под Одинцовом связал ее смерть с политической позицией
Друг погибшей при взрыве машины под Одинцовом связал ее смерть с политической позицией
Взрыв внедорожника в Одинцовском городском округе может быть связан с профессиональной деятельностью погибшей. Об этом «360» заявил ее друг Сергей Александров.
По словам мужчины, он был знаком с дочерью общественного деятеля Александра Дугина с 2015 года.
«У них достаточно много врагов. Им и угрожали до этого. Честно говоря, сейчас пока нет понимания, что произошло», — сказал Александров.
Он добавил, что в последнее время Дарья часто участвовала в различных дискуссиях и отстаивала свою политическую позицию.
«Забрали жизнь показательно, чтобы близкие люди мучились и страдали, что такой замечательный человек ушел. Я более чем уверен, что это связано с ее профессиональной деятельностью и патриотической позицией», — отметил друг погибшей.
Он подчеркнул, что общался с девушкой незадолго до ее смерти. На литературно-музыкальном фестивале «Традиция» Дугин читал лекцию «Традиции и история».
«Общались мы буквально накануне, наверно, за час до гибели. Были на лекции. Я спросил: „Ты здесь останешься?“. Она сказала: „Да, я пока еще здесь буду находиться“. После я уехал и увидел, что тут дорога перекрыта», — поделился Александров.
Дочь Дугина ехала во внедорожнике, который взорвался в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Это произошло в ночь на воскресенье, 21 августа.