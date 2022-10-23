«У меня там бабушка, я за минуту добежала». Очевидица рассказала о крушении Су-30 в Иркутске | 360°

23 октября 2022, 14:54
«У меня там бабушка, я за минуту добежала». Очевидица рассказала о крушении Су-30 в Иркутске
Очевидец рассказал, как произошло падение самолета Су-30 в Иркутске
На глазах у девушки произошло крушение самолета Су-30 в Иркутске. Об этом очевидица рассказала каналу «360».
По словам девушки, у нее на Иркутском авиационном заводе работает мама. Так что она знала, что сегодня в летном расписании был самолет Су-30.
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«Я услышала, что летит самолет — это нормально в нашем микрорайоне. Когда я услышала, что звук двигателя стал увеличиваться, я выглянула в окно и увидела, как он упал. Он упал прямо на частный сектор. У меня там живет бабушка, так что я за минуту добежала до этого места. Там уже все полыхало, было большое скопление народу. Этот момент был прямо у меня перед глазами», — сказала она.
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Она добавила, что «у бабушки, к счастью, все хорошо».
По словам очевидицы, крушение произошло в двух минутах ходьбы от ее дома, на соседней улице.
Военный самолет Су-30 летел с местного авиазавода. Он упал на двухэтажный дом в частном секторе микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Начался пожар. В Сети выложили кадры с обломками воздушного судна. В МЧС сообщили, что оба пилота погибли.
Авиация
Иркутская область
Падение Су-30 в Иркутске
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