Бьюти-блогера Андрея Петрова избили в Москве. Он рассказал «360», что произошло и назвал имя нападавшего. По словам Петрова, его с другом избил сосед, который и раньше травил его в общем чате дома.

«На меня напал Арслан Хасавов. Он живет в соседней квартире от моей, и уже полтора месяца травит меня. Раньше скидывал в общие чаты дома мои видео, клипы. Вызывал полицию на меня, когда музыка играла дома. Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал нам Петров.

СМИ пишут, что самого блогера и его друзей доставили в полицию, которую вызвали соседи. Им надоел шум и разборки в подъезде. Как пишет Mash, Петров написал заявление об избиении на Хасавова и зафиксировал поломку ногтя.

Как стало известно «360», сам нападавший рассказал, что драка с Петровым и компанией не связана с его внешностью и родом деятельности.

«Данный гражданин регулярно нарушает закон о тишине, постоянно к нему приезжает полиция. В местном отделении полиции на него лежит множество заявлений. Хозяйка квартиры живет за границей и не может контролировать ситуацию. Неоднократно управляющая компания отключала ему электричество», — отметил Хасавов.

В коридоре он распылил газ в лицо соседа, который пришел из-за того, что у него ребенок в час ночи проснулся от громкой музыки.

«При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — добавил Арслан Хасавов.