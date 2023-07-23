Происшествия 23 июля 2023, 18:21 «У меня сердечный приступ был». Очевидец — о ликвидации захватчика коттеджа в Истре Жительница Истры: пережила сердечный приступ во время ликвидации захватчика коттеджа Телеканал «360»

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Жительница Истры рассказала, что от волнения и громкой стрельбы во время ликвидации захватчика дома в коттеджном поселке Шервуд, испытала сердечный приступ. Ее слова привел Telegram-канал Mash.

«У него оружия много было, стреляли пять часов. Мы с мужем дома оставались, думали, вдруг он выскочит? Я боялась выехать, у меня сердечный приступ был. Это же вот, рядом. У меня такое ощущение, что по моим окнам стреляли», — сказала она.

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В субботу, 22 июля, 36-летний вооруженный уроженец Красноярского края захватил выставленный на продажу коттедж в поселке Шервуд. Для выдворения незнакомца прибыл участковый, однако злоумышленник открыл огонь.

На место ЧП приехали бойцы СОБР «Булат». После неоднократных требований прекратить огонь и сдаться сотрудники силового ведомства нейтрализовали стрелка. Из местных жителей никто не пострадал.

Ранее «360» показал эксклюзивные кадры с места захвата коттеджа в Истре.