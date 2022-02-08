Одним из пострадавших в серьезном ДТП на западе Москвы стал российский предприниматель Алексей Шепель. Об этом он сам рассказал журналистам.

Днем 8 февраля на Рублевском шоссе столкнулось несколько автомобилей. У одного из пострадавших медики диагностировали перелом таза. Прибывшая на место ДТП полиция установила, что виновников аварии стал водитель Mercedes. Он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими машинами.

Журналистам удалось выяснить, что еще одним пострадавшим в этой аварии стал российский миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Предприниматель сообщил, что находится в реанимации.

«Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сообщил он изданию РИА «Недвижимость».

Одна из машин, попавших в ДТП на Рублевке, оказалась полностью уничтожена. На видео, попавшем в распоряжение «360», запечатлен автомобиль, который полностью сплющило от сильного удара. Вокруг места ДТП также были раскиданы обломки машины.