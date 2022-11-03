«У меня двое детей: им на это наплевать». Каскадер Панин рассказал подробности нападения на него трех мужчин в Москве | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 03:10 «У меня двое детей: им на это наплевать». Каскадер Панин рассказал подробности нападения на него трех мужчин в Москве Каскадер Панин заявил, что на него написали заявление за попытку сбить человека РИА "Новости"

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Каскадер Игорь Панин рассказал «360» подробности нападения, которое произошло вечером 2 ноября в Москве. Тот факт, что в машине находились двое детей, не остановил нападавших — они чуть не оторвали ручку двери, когда пытались вытащить каскадера на улицу, а затем устроили за ним погоню. Адвокат потерпевшего отметил, что его уже проверили на алкоголь и наркотики — запрещенных веществ в крови Панина не нашли.

Панин с семьей возвращался с празднования дня рождения приятеля пятилетнего сына. У мальчика разболелись глаза, поэтому каскадер припарковался у магазина и ждал жену, которая пошла за каплями и салфетками.

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Панин признался, что, скорее всего, там нельзя было парковаться. И когда он увидел разгневанного пьяного мужчину, который указал ему на этот факт, он сразу отъехал на несколько метров. В итоге оказалось, что он остановился напротив ресторана.

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«Оттуда вышли еще три мордоворота, лысых, здоровых таких, крепких. Молча хватают двери, чуть не оторвали ручку на машине. Хватают меня, выдергивают из машины. Я понимаю, что с тремя мордоворотами не справлюсь. У меня двое детей: им на это наплевать», — рассказал каскадер.

Панин решил не связываться и уехал — сделал круг, чтобы забрать супругу, а затем направился в сторону дома. На Крылатской его машину подрезал черный автомобиль, а на проспекте Маршала Жукова его догнала еще одна машина — из нее вышли уже знакомые «крепкие мордовороты». Панин не стал выходить из своего автомобиля.

«Приехала машина ДПС. Я начал снимать мордоворотов, они начали надевать капюшоны, шапочки, отворачиваться. Черная машина уехала, которая подрезала. Потом я узнал, что кто-то на меня написал заявление, что я пытался его сбить. Стоя около магазина!» — возмутился Панин.

Сотрудники ДПС при понятых провели освидетельствование на месте, потом повторили в отделении, рассказал каскадер. Все приборы показали, что Панин чист, в крови нет ни наркотиков, ни алкоголя.

«У Игоря не установлено ни наркотического, ни алкогольного опьянения. Встречное заявление было написано», — заявил адвокат Панина Андрей Алешкин.