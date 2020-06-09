09 июня 2020, 02:26
«У меня денег до. . . (много)» — Ефремов изъявил желание вылечить пострадавшего водителя
Актер Михаил Ефремов заявил, что готов вылечить водителя грузового водителя, в которого он врезался. Видео беседы с артистом опубликовал РЕН ТВ.
«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег до… (эквивалент слова много — прим. ред.)», — отвечает актер на вопрос собеседника о том, понимает ли, что он сделал.
Артист также оскорбил журналистов.
«Выходить? Вон там всякое г*вно снимает», — заявил Ефремов.
Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади. Он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водителя грузового автомобиля зажало в кабине. Его госпитализировали в институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови актера.