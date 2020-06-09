«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег до… (эквивалент слова много — прим. ред.)», — отвечает актер на вопрос собеседника о том, понимает ли, что он сделал.

Артист также оскорбил журналистов.

«Выходить? Вон там всякое г*вно снимает», — заявил Ефремов.

Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади. Он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водителя грузового автомобиля зажало в кабине. Его госпитализировали в институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови актера.