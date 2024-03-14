Важное 14 марта 2024, 19:56 У Козинки — бой. Украинские диверсанты снова попытались прорваться в Белгородскую область Baza: диверсанты пытаются прорваться в Белгородскую область, у Козинки идет бой РИА «Новости»

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Украинская ДРГ предприняла новую попытку прорваться в Белгородскую область, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, в районе приграничного населенного пункта Козинка начался бой.

По не подтвержденным официально данным, ВСУ пытались высадить у Козински вертолетный десант. Такие сведения публиковал военкор Юрий Котенок. Аналогичную информацию привел военный эксперт Кирилл Федоров, отметила Baza.

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Официальных комментариев об этом пока нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщал о боестолкновении в районе Козинки и попытках прорыва ДРГ. Также никаких заявлений на этот счет не делало Минобороны.

В минувший вторник, 12 марта, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. Российские военные дали отпор противнику, отбросив его назад. Нарушения госграницы страны не допустили. ВСУ при этом понесли серьезные потери.