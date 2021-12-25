У Boeing 737 в Тюмени отказал двигатель при взлете

Boeing 737-800, выполнявший рейс Тюмень — Ереван, не смог вылететь из аэропорта Рощино из-за отказа левого двигателя. ЧП произошло в тот момент, когда самолет разгонялся на взлетно-посадочной полосе.

Воздушное судно принадлежит Utair. По данным регионального СУ СК РФ, самолет должен был вылететь в 07:45 по местному времени, но в процессе разбега командир самолета доложил о подозрении на помпаж двигателя. После этого Boeing вернулся на стоянку.

В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружили. Пассажиры рейса должны вылететь в Ереван в 17:00 уже на другом самолете. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины случившегося.

Также проверку ведет Тюменская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что на рейс зарегистрировались 176 пассажиров, среди них 18 детей. Представитель Utair оказывает им необходимые услуги.

Видео, снятое пассажирами во время разгона самолета по ВПП, появилось в Telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что под левым крылом воздушного судна происходит яркая вспышка.