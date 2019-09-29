  • У берегов Йемена пропал паром с 55 людьми на борту

    29 сентября 2019, 04:26

    Кирилл Фролов

    Паром, вышедший из восточной йеменской провинцией Эль-Махра к острову Сокотра, не прибыл к месту назначения. На борту судна находились 55 человек, сообщило агентство «Синьхуа».
    У берегов Йемена пропал паром с 55 людьми на борту

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    По словам йеменского чиновника Раеда Хурайби, паром вышел из порта Эль-Махры еще в среду, 25 сентября.

    Представитель местных властей в Сокотре заявил, что информацию об исчезновении парома передали коалиции во главе с Саудовской Аравией. После этого началась поисково-спасательная операция.

    Остров Сокотра — территория Йемена, которая фактически контролируется саудовской коалицией, начавшей интервенцию в страну после захвата власти в Йемене шиитскими повстанцами хуситами. Хуситов поддерживает Иран.

    Йеменские повстанцы наносят удары с помощью дронов по территории королевства в ответ на бомбежки в своей стране. Последний удар, за который взяли ответственность хуситы, пришелся по двум саудовским НПЗ. Это вызвало сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии вдвое. К настоящему времени добыча восстановлена.