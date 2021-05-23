В торговом центре, расположенном в микрорайоне Северное Чертаново, 1А, произошло загорание детской комнаты. В результате пришлось эвакуировать около тысячи посетителей. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

После задымления было решено эвакуировать всех посетителей торгового центра. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Его уже ликвидировали. Что стало причиной, пока неизвестно. О пострадавших информация не поступала.