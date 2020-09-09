09 сентября 2020, 11:40
Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за пожара
Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за крупного пожара, который произошел в среду, 9 сентября, пишет сайт RT.
По информации СМИ, в настоящий момент огонь почти уничтожил временное поселение и распространяется за границами его территории. В целом в лагере жили порядка 12 тысяч человек, сообщил сайт Newinform.
Люди вынуждены жить на улице. Из-за этого они не могут соблюдать самые простые условия гигиены. Ситуацию усложняет еще и то, что у некоторых мигрантов ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.