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    09 сентября 2020, 11:40

    Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за пожара

    Полина Петрова

    Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за крупного пожара, который произошел в среду, 9 сентября, пишет сайт RT.
    Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за пожара

    По информации СМИ, в настоящий момент огонь почти уничтожил временное поселение и распространяется за границами его территории. В целом в лагере жили порядка 12 тысяч человек, сообщил сайт Newinform.

    Люди вынуждены жить на улице. Из-за этого они не могут соблюдать самые простые условия гигиены. Ситуацию усложняет еще и то, что у некоторых мигрантов ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.

    Новости SMI.FM