Тысячи мигрантов покинули лагерь на острове Лесбос из-за пожара

По информации СМИ, в настоящий момент огонь почти уничтожил временное поселение и распространяется за границами его территории. В целом в лагере жили порядка 12 тысяч человек, сообщил сайт Newinform.

Люди вынуждены жить на улице. Из-за этого они не могут соблюдать самые простые условия гигиены. Ситуацию усложняет еще и то, что у некоторых мигрантов ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.