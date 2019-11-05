Тысячи кроликов погибли из-за пожара на ферме под Саратовом

Кроличья ферма загорелась в селе Голубьевка под Саратовом. Из-за пожара погибли десять тысяч животных. Люди во время ЧП не пострадали.

По данным РИА «Новости», горело одноэтажное железобетанное здание ООО «Агрофирма «Спартак». ЧП случилось около 02:00 во вторник. Об этом написал kp.ru. «Пожар произошел на частной ферме ООО «Агрофирма «Спартак» в селе Голубьевка Энгельского района области. Погибло 10 тысяч кроликов», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по региону. Полностью пожар удалось потушить в 07:40 по московскому времени. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие более десяти пожарных. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.