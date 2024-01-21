Происшествия 21 января 2024, 11:26 Тысячи картин сгорели в Национальной галерее Абхазии МЧС Абхазии: в Сухуме сгорели тысячи картин при пожаре в Национальной галерее Пресс-служба МЧС Абхазии

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Тысячи картин сгорели при пожаре в здании Национальной картинной галереи в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Возгорание произошло ранним утром 21 января. Прибывшие спасатели за несколько часов локализовали пожар. Огню не дали перекинуться на расположенные рядом Абхазский и Русский театры. В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС.

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По данным и. о. министра культуры Абхазии Динары Смыр, сгорели более четырех тысяч картин. Среди них — порядка 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.

«Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — сказала Смыр, ее слова привело агентство «Апсныпресс».

В галерее также были экспозиции с картинами русских художников XIX и ХХ веков.

Ранее в Тюмени сгорела уличная выставка «Стена» с работами художников.