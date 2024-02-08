Эксклюзив 08 февраля 2024, 18:26 «Ты служил или нет?» Стали известны детали драки мужчин со школьниками в Тюмени Мать избитого в Тюмени школьника: в драке участвовал ранее судимый мужчина РИА «Новости»

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Двое мужчин в Тюмени избили школьника, который носил шапку с кадетской звездой. Мать подростка Мария в беседе с «360» рассказала, при каких обстоятельствах нападавшие набросились на подростков.

Женщина объяснила, что ее сын вечером пошел к однокласснице в соседний дом. По дороге он встретил друга, с которым также учится в одном классе. Трое школьников общались в подъезде, но к ним начали приставать двое мужчин из-за шапки. Один из них забрал у подростка головной убор и отказался его возвращать.

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«В окно постучались мужчины. Одноклассник открыл дверь подъезда на улицу, а мужчина начал докапываться до этой шапки: „Ты служил? Не служил? Теперь эта шапка будет моя. Хочешь вернуть? Давай 500 рублей“», — сообщила мать школьника.

К мужчине подошел один из подростков и забрал шапку, после чего его стали избивать.

«Завязалась у них драка, они начали кулаками махать. Один мужчина, получается, на моего ребенка накинулся, а второй — на другого мальчика», — указала мать пострадавшего.

Школьника отпустили только после того, как избили и заставили извиниться перед нападавшими. По словам матери подростка, никто не стал вмешиваться в драку, хотя очевидцы были.

«Там возле подъезда пивной магазин. Девочка туда побежала, позвала на помощь. То есть драку останавливать никто не стал, несколько человек стояли рядом и наблюдали. А детям никто даже не помог», — рассказала женщина.

Она также заявила, что нападавшим было 30-35 лет, одного из них уже судили ранее.

«Как сообщили органы, один из них был судим. Его не поймали, но ориентировки в отделении полиции на него есть», — добавила жительница Тюмени.

Ранее группа людей без причин набросилась на двух подростков в Москве. Школьников избили около торгового центра на Щелковском шоссе. По факту происшествия возбудили уголовное дело.