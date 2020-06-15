«Ты сдохнешь!» Полицейский попытался придушить подростка за громкую музыку и теперь его проверят

В Краснодарском крае полиция начала проверку после того, как в Сети появилось видео с жестким задержанием подростка в Темрюке. Мужчина в форме чуть не задушил молодого человека из-за громкой музыки в квартире.

На кадрах, опубликованных в соцсетях и Telegram, видно, как полицейский скручивает подростка и чуть ли не душит его. Все это сопровождается матом и угрозами.

«Черт, ****! Если я тебе ****, ты сдохнешь!» — слышно на видео.

На фоне слышен женский голос, который просит мужчину остановиться. Как пишет Telegram-канал «Подъем», очевидцы утверждают, что полицейский чуть не задушил подростка.

Молодой человек госпитализирован. Telegram-канал «ЧП Краснодар» утверждает, что после происшествия полицейский еще раз приехал к подростку с требованием подписать документ о том, что тот оказывал сопротивление.

По информации издания «Блокнот Краснодар», на молодых людей пожаловались соседи из-за очень громкой музыки.

В краснодарском управлении МВД начали проверку.