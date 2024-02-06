Эксклюзив 06 февраля 2024, 14:15 «Ты отписан». Новосибирские подростки избили сверстника и отрезали ему волосы ножом Подростки в Новосибирске поставили сверстника на колени и жестоко избили

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В Новосибирске подростки жестоко избили сверстника. Случившееся сняли на камеру, видео оказалось в распоряжении «360».

Конфликт произошел в частном секторе в Кировском районе города. Сначала парню залили глаза из перцового баллончика.

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«Не нужно перцовки, пожалуйста. Я извинюсь на видео на коленях. Пожалуйста, не заливай», — просил подросток своих обидчиков.

Однако хулиганов это не остановило. После того, как подростку брызнули в лицо перцовкой, его начали избивать. Затем обидчики ножом отрезали пострадавшему волосы.

«С тобой больше никто здороваться не будет. Ты отписан», — заявили нападавшие.

Источник «360» сообщил, сейчас потерпевший чувствует себя хорошо. По данным издания Infopro54.ru, злоумышленников задержали. С ними проводят следственные действия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее школьница в городе Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес девушки.