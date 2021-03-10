«Ты мне испортишь службу». Расшифровка записей разговоров «разведчика» и избитой им москвички

Юлия из Москвы, которую 8 марта избил ее молодой человек, предположительно, служащий в разведке, предоставила «360» записи своих телефонных разговоров с обидчиком. В беседах парень просил у нее прощения и оправдывался тем, что был пьян, а также несколько раз предлагал деньги, чтобы она не подавала на него заявление в прокуратуру.

Юлия перезвонила своему бывшему парню и рассказала ему, в каком состоянии находится.

— Меня волнует мой сотряс и мой сломанный нос, распоротая рука и потеря крови.

— Я все сделаю.

— Что ты сделаешь? <...> У тебя вся квартира в моей крови, да?

— Угу.

— И что ты собираешься делать?

— Я тебе оплачу все.

— Я подумаю по поводу заявления завтра.

— Пожалуйста, не надо.

Девушка после этого пообещала переслать ему все справки из больницы. Молодой человек снова попросил не подавать на него заявление и пообещал, что привезет деньги, но Юлия отказалась решать ситуацию таким образом.

— Ты помнишь, как ты меня железной ложкой ударил 10 раз? Помнишь, как ты меня об стену головой бил, затылком?

— Угу.

— Ты понимаешь, что у меня кровоизлияние пошло?

— Ты где сейчас?

— Я дома. Мама пока спит.

— Юль, не заявляй, пожалуйста.

По дороге домой из больницы, где Юлия зафиксировала побои, они созвонились снова. Обидчик попросил девушку прислать ему счет, чтобы он перевел на него деньги.

— Юль, я тебя люблю, пожалуйста, не делай этого. Я тебя умоляю, пожалуйста.

— Почему я не должна этого делать?

— Мне *** (конец), понимаешь, Юль, ты мне испортишь всю службу мою.

— Ты понимаешь, что ты меня избил?

— Да.

— Ты меня избил, я потеряла много крови, у меня сотрясение мозга, у меня сломан нос, который я недавно сделала. Ты бил меня ложкой железной, ты это понимаешь?

— Да.

— И почему я сейчас должна не ехать в полицию?

Девушка ранее рассказала «360», что конфликт возник на почве ревности, когда она залезла в телефон к своему парню и прочитала там переписку с другой девушкой. Парень, когда узнал об этом, находился в состоянии алкогольного опьянения и избил девушку. Юлия решила предать это огласке, потому что считает, что без освещения в СМИ это просто сойдет ему с рук.