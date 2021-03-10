«Ты мне испортишь службу». Расшифровка записей разговоров «разведчика» и избитой им москвички
Юлия из Москвы, которую 8 марта избил ее молодой человек, предположительно, служащий в разведке, предоставила «360» записи своих телефонных разговоров с обидчиком. В беседах парень просил у нее прощения и оправдывался тем, что был пьян, а также несколько раз предлагал деньги, чтобы она не подавала на него заявление в прокуратуру.
Юлия перезвонила своему бывшему парню и рассказала ему, в каком состоянии находится.
— Меня волнует мой сотряс и мой сломанный нос, распоротая рука и потеря крови.
— Я все сделаю.
— Что ты сделаешь? <...> У тебя вся квартира в моей крови, да?
— Угу.
— И что ты собираешься делать?
— Я тебе оплачу все.
— Я подумаю по поводу заявления завтра.
— Пожалуйста, не надо.
Девушка после этого пообещала переслать ему все справки из больницы. Молодой человек снова попросил не подавать на него заявление и пообещал, что привезет деньги, но Юлия отказалась решать ситуацию таким образом.
— Ты помнишь, как ты меня железной ложкой ударил 10 раз? Помнишь, как ты меня об стену головой бил, затылком?
— Угу.
— Ты понимаешь, что у меня кровоизлияние пошло?
— Ты где сейчас?
— Я дома. Мама пока спит.
— Юль, не заявляй, пожалуйста.
По дороге домой из больницы, где Юлия зафиксировала побои, они созвонились снова. Обидчик попросил девушку прислать ему счет, чтобы он перевел на него деньги.
— Юль, я тебя люблю, пожалуйста, не делай этого. Я тебя умоляю, пожалуйста.
— Почему я не должна этого делать?
— Мне *** (конец), понимаешь, Юль, ты мне испортишь всю службу мою.
— Ты понимаешь, что ты меня избил?
— Да.
— Ты меня избил, я потеряла много крови, у меня сотрясение мозга, у меня сломан нос, который я недавно сделала. Ты бил меня ложкой железной, ты это понимаешь?
— Да.
— И почему я сейчас должна не ехать в полицию?
Девушка ранее рассказала «360», что конфликт возник на почве ревности, когда она залезла в телефон к своему парню и прочитала там переписку с другой девушкой. Парень, когда узнал об этом, находился в состоянии алкогольного опьянения и избил девушку. Юлия решила предать это огласке, потому что считает, что без освещения в СМИ это просто сойдет ему с рук.