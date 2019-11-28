Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуировали после сообщения о минировании

Всех посетителей Тверского и Мещанского судов, которые находятся в одном здании попросили выйти на улицу по громкой связи. В итоге из здания вышли более 100 человек.

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту.

«В настоящее время все посетители и сотрудники суда эвакуируются», — сообщила она и уточнила, что на месте уже работают полиция и кинологи.

Источник «360» сообщил, что также началась эвакуация Кузьминского суда.

Ранее стало известно, что после анонимного сообщения о минировании, которое также поступило на электронную почту эвакуировали Санкт-Петербургский городской суд. В пресс-службе сообщили, что передали послание в правоохранительные органы.