  • Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуировали после сообщения о минировании

    28 ноября 2019, 14:29

    Анатолий Минкин

    Анонимное сообщение о минировании привело к эвакуации Тверского и Мещанского судов Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
    Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуировали после сообщения о минировании

    Всех посетителей Тверского и Мещанского судов, которые находятся в одном здании попросили выйти на улицу по громкой связи. В итоге из здания вышли более 100 человек.

    Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту.

    «В настоящее время все посетители и сотрудники суда эвакуируются», — сообщила она и уточнила, что на месте уже работают полиция и кинологи.

    Источник «360» сообщил, что также началась эвакуация Кузьминского суда.

    Ранее стало известно, что после анонимного сообщения о минировании, которое также поступило на электронную почту эвакуировали Санкт-Петербургский городской суд. В пресс-службе сообщили, что передали послание в правоохранительные органы.