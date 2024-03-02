Эксклюзив 02 марта 2024, 12:12 «Тут полдома разнесло». Жители Петербурга показали последствия взрыва БПЛА Появилось видео последствий взрыва беспилотника в Санкт-Петербурге

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Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что фасад одного из домов сильно поврежден.

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«Тут полдома разнесло, пацаны! Беспилотник упал!» — прокомментировал происходящее петербуржец, снявший последствия ЧП.

В администрации Санкт-Петербурга отмечали, что эвакуированных жителей поврежденного дома временно разместили в одном из детских садов. С ними работают психологи и социальные работники.

Губернатор Александр Беглов отмечал, что приоритетом для экстренных служб является оценка повреждений в результате ЧП.

Комитет здравоохранения по Санкт-Петербургу сообщал, что после взрыва помощи попросили шесть местных жителей, а женщину 92 лет доставили в больницу с подозрением в реакции на стресс. В зоне ЧП дежурят бригады врачей.