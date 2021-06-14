Тусовщики в Новосибирске устроили танцы на крыше разбитой «семерки»

В центре Новосибирска молодежь устроила шумную уличную вечеринку с танцами на крыше разбитого автомобиля ВАЗ-2107. Молодые люди решили продолжить веселье после закрытия одного из ночных клубов на площади Ленина, сообщил РЕН ТВ.

Несколько десятков человек около 05:00 в воскресенье потревожили покой новосибирцев, которые пожаловались на шумную толпу в полицию. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале службы эвакуации «АСТ-54», можно наблюдать, как двое молодых людей пляшут на крыше разбитой «семерки».

Танцы продолжались до тех пор, пока на место не прибыли несколько машин полиции. По предварительной информации, обошлось без задержаний. Тусовщикам объяснили, что шуметь в такую рань нехорошо, на что они послушно выключили музыку и разбрелись по домам. Но после появления видео в соцсетях в региональном главке МВД все же решили провести проверку.

В начале июня в Санкт-Петербурге целая толпа устроила файер-вечеринку возле одного из баров на улице Белинского. Нарушителей порядка задержали.