Эксклюзив 30 августа 2023, 13:30 Тушившие пожар ночью волонтеры вернулись к работе утром Президент ММА Геленджика Михралиев рассказал о ночном тушении пожара РИА «Новости»

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Охвативший лесной массив в горах Геленджика пожар волонтеры тушили всю ночь. С наступлением темноты вертолет Ми-8 помочь с ликвидацией огня не мог, поэтому спасатели вместе с местными жителями занимались тушением пожара вручную.

Президент ММА Геленджика Шагьямар Михралиев в беседе с «360» рассказал, что приехал на место возгорания около пяти вечера и ушел домой только в три часа ночи, чтобы с утра снова вернуться.

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«Поднимались в горы, тушили пожар. В три часа ночи ушел домой. Поспал и с семи часов снова здесь», — рассказал он.

По словам спортсмена, к работе по ликвидации огня он привлек около 15 бойцов, которые, набрав воды, поднимались в горы, чтобы погасить очаги пламени, оставшиеся после работы спасательной авиации.

«Это наш город. Мы должны его сохранять таким, какой он есть. Это наша прямая обязанность как местных жителей», — подчеркнул Михралиев.

Масштабный природный пожар в Геленджике начался в минувший вторник, 29 августа. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала работа местного жителя, который занимался прокладкой электрического кабеля. Мужчина оголил провода и искра упала на сухую земляную подстилку, которая мгновенно вспыхнула, а сильный ветер разнес огонь на большое расстояние. Полиция задержала предполагаемого виновника возгорания.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью пожар тушили спасатели и сотрудники коммунальных служб из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска, а также волонтеры и сотрудники администрации города. Из-за невозможности привлечь авиацию в темное время суток воду в горы поднимали люди.

К утру площадь возгорания выросла с пяти гектаров до 118. На месте работали более 400 человек. МЧС направило в Геленджик самолет-амфибию Бе-200. После того как авиация потушит самые большие очаги, в лесной массив в горах отправятся волонтеры со специальными рюкзаками с водой для тушения остатков пламени.