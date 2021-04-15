Тушить горящую деревню под Владимиром начали с вертолета

Ландшафтный пожар дошел до деревни Першково Гусь-Хрустального района Владимирской области. По данным регионального главка МЧС, огонь перекинулся на четыре жилых дома и шесть дач. Для тушения огня ведомство подключило авиацию. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что в деревне находятся несколько нарядов сотрудников пожарной службы. Воду на горящие здания проливают с вертолета Ми-8.

По данным пресс-службы областного главка МЧС, всего в деревне горят 11 зданий, из них четыре жилых дома, шесть дачных построек и одно нежилое помещение.

По данным ГТРК «Владимир», предварительной причиной возникновения огня стал несанкционированный пал травы. Из-за сильного ветра есть угроза перехода пламени на другие постройки. На месте работают 33 человека и 14 единиц техники. Группу пожарных постоянно увеличивают.

Всего в деревне Першково 72 дома, из которых 23 жилых. Проживает в населенном пункте 41 человек.