Тушить арсенал под Рязанью будут 500 пожарных МЧС

Вечером 8 октября в Минобороны сообщили о локализации пожара «как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру». Это произошло спустя сутки после детонации боеприпасов.

Для тушения используют в том числе пожарные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Число пострадавших увеличилось до 16 человек. Шесть из них получили травмы во время самого пожара на складах, остальные в результате последствий.

Власти Рязанской области пообещали выплатить финансовую помощь всем пострадавшим. «Уже 9 октября будут осуществляться выплаты эвакуированным на неотложные нужды — 10 тысяч рублей на жилое помещение», — уточнил губернатор Николай Любимов.

Пожар на складе артиллерийских боеприпасов около деревни Шелемишевские Хутора в Скопинском районе Рязанской области начался с возгорания сухой травы. Огнем были уничтожены несколько частных домов. В радиусе 50 километров от места взрывов объявили эвакуацию.