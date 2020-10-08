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    08 октября 2020, 22:53

    Тушить арсенал под Рязанью будут 500 пожарных МЧС

    Кирилл Фролов

    Группировка МЧС по тушению пожара вблизи взорвавшегося военного арсенала в Рязанской области увеличится примерно в пять раз, до 500 человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.
    Тушить арсенал под Рязанью будут 500 пожарных МЧС

    Вечером 8 октября в Минобороны сообщили о локализации пожара «как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру». Это произошло спустя сутки после детонации боеприпасов.

    Для тушения используют в том числе пожарные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26.

    Число пострадавших увеличилось до 16 человек. Шесть из них получили травмы во время самого пожара на складах, остальные в результате последствий.

    Власти Рязанской области пообещали выплатить финансовую помощь всем пострадавшим. «Уже 9 октября будут осуществляться выплаты эвакуированным на неотложные нужды — 10 тысяч рублей на жилое помещение», — уточнил губернатор Николай Любимов.

    Пожар на складе артиллерийских боеприпасов около деревни Шелемишевские Хутора в Скопинском районе Рязанской области начался с возгорания сухой травы. Огнем были уничтожены несколько частных домов. В радиусе 50 километров от места взрывов объявили эвакуацию.