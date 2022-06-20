Тушение тлеющего мусора завершат на полигоне ТБО на Ямале

Пожарным удалось ликвидировать открытые очаги горения на полигоне ТБО в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Пожар начался там накануне утром. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на районную администрацию.

На территории возгорания сейчас круглосуточно дежурят специалисты. При этом угрозы для местных жителей нет. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Сейчас спасатели засыпают песком последствия пожара.

«Задействована также вся сила РСЧС, вся вспомогательная техника — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Угрозы ни личному составу, ни гражданам, ни имуществу нет», — рассказал старший инженер пожарно-спасательного отряда Валерий Федько.