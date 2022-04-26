Тушение пожара в ТЦ «Шелковый путь» на МКАД сняли на видео

Торговый центр «Шелковый путь» на 32-м километре Московской кольцевой автодороги оказался окутан дымом из-за начавшегося на минус первом этаже пожара. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно, что торговый центр окружили пожарные машины. Рядом стоит карета скорой помощи, а из самого здания поднимается труба серого дыма.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в торговом центре поступило в 19:43. Прибывший на место наряд обнаружил сильное задымление на складе на минус первом этаже.

Спасатели эвакуировали из здания 200 человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.