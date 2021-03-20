Тушение пожара на заводе в Химках засняли с коптера

Пожар на стекольном заводе в Химках был локализовали. В распоряжении «360» оказались кадры работы пожарных на месте происшествия. Видео предоставили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о возгорании появилась в 20 марта, в 15:25, на ЦППС Химкинского МПС. Загорелось производственно-складское здание площадью 750 квадратных метров.

Спустя час возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В тушении участвовали 82 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 58 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Салехарде загорелся многоквартирный дом. Пожар начался в 13:58 17 марта, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным агентства Ura.ru, в тушении задействовали шесть единиц техники и 31 человека. Возгорание произошло на втором этаже в квартире и перекинулось на кровлю. Огонь охватил 170 квадратных метров. Причина возгорания неизвестна.

Во время происшествия никто не пострадал. Часть жильцов покинула дом самостоятельно, кого-то вывели пожарные.