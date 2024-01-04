Эксклюзив 04 января 2024, 09:33 Тушение пожара на трансформаторной подстанции в Москве показали на видео Появилось видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

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Трансформаторная электроподстанция загорелась утром 4 января в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

На опубликованных кадрах подразделения спасателей ликвидируют возгорание, которое перекинулось на внешний фасад здания.

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ЧП произошло в Высоковольтном проезде. Пресс-служба городского хозяйства Москвы уточнила, что оперативные службы начали переключать потребителей в районах Бибирево, Северное и Южное Медведково и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

Большую часть зданий уже перевели на резервные источники питания. Порядка 40 многоквартирных домов в ближайшие несколько часов также переключат на другую схему потребления в соответствии с технологическим графиком. На месте работают все городские службы.

Источник «360» отмечал, что внутри трансформаторной подстанции может находиться до 46 тонн масла. Жители районов Отрадное, Бибирево и Алтуфьево сообщали, что произошло отключение отопления, света и воды в их квартирах.

В 08:53 пожарные ликвидировали открытое горение на объекте.