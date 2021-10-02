Тушение пожара на складе с ГМС в Балашихе сняли на видео

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами потушили в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. Огонь успел распространиться на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 05:15. В 07:11 пожар удалось локализовать, а в 10:25 открытое горение было полностью ликвидировано.

На месте работали 28 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.