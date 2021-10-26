Тушение пожара на рынке Владивостока заняло шесть часов

У пожарных ушло шесть часов, чтобы потушить огонь на Некрасовском рынке во Владивостоке. Сейчас возгорание ликвидировано. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Михаил Исаметов.

«В 16:43 (09:43 по московскому времени) — полная ликвидация», — сообщил он «Интерфаксу».

Площадь пожара составила 700 «квадратов».

Информация о пожаре в одноэтажном здании Некрасовского рынка поступила в экстренные службы в 10:29 (03:29) по московскому времени.

Огонь охватил большую часть одноэтажного рынка, крыша здания обрушилась. На место прибыли 39 спасателей, через час они локализовали горение. Из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

«Прокуратура города Владивостока даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.