24 июня 2023, 17:31
Тушение пожара на нефтебазе в Воронеже показали на видео
МЧС России показало видео тушения пожара на нефтебазе в Воронеже
Сотрудники МЧС приступили к тушению загоревшегося резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже. Видео показала пресс-служба МЧС России.
Загорелась емкость с топливом общим объемом пять тысяч тонн. Спасатели борются с возгоранием и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Таким образом им удается сдерживать дальнейшее распространение огня.
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К месту ЧП привлекли 100 пожарных и 31 единицу специальной техники, в том числе пожарный поезд.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате пожара никто не пострадал. В топливном хранилище в ходе тушения произошла разгерметизация.
Глава региона попросил местных жителей не создавать ажиотаж на заправочных станциях, потому что запасов топлива в области предостаточно.
В субботу по всей территории Воронежской области ввели режим контртеррористической операции на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.
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