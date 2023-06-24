Происшествия 24 июня 2023, 17:31 Тушение пожара на нефтебазе в Воронеже показали на видео МЧС России показало видео тушения пожара на нефтебазе в Воронеже

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Сотрудники МЧС приступили к тушению загоревшегося резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже. Видео показала пресс-служба МЧС России.

Загорелась емкость с топливом общим объемом пять тысяч тонн. Спасатели борются с возгоранием и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Таким образом им удается сдерживать дальнейшее распространение огня.

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К месту ЧП привлекли 100 пожарных и 31 единицу специальной техники, в том числе пожарный поезд.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате пожара никто не пострадал. В топливном хранилище в ходе тушения произошла разгерметизация.

Глава региона попросил местных жителей не создавать ажиотаж на заправочных станциях, потому что запасов топлива в области предостаточно.

В субботу по всей территории Воронежской области ввели режим контртеррористической операции на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.