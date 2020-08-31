Тушение пожара на хлебозаводе СМАК в Екатеринбурге сняли на видео

Пожар вспыхнул в одном из цехов хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге. МЧС показало, как работают пожарные. Огонь тушат 83 человека и 18 единиц техники.

На кадрах видно, что пожарные трудятся в сложных условиях: в цеху много дыма, а доступ к очагу возгорания перекрывают коммуникации.

По данным МЧС РФ по Свердловской области, пожар начался в районе 09:00 по местному времени (07:00 по Москве). Его площадь составляет 800 квадратных метров. Из-за высокой температуры частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.

На месте ЧП развернули штаб по тушению пожара. Спасатели при помощи специальных инструментов вскрывают кровлю цеха. Всего в здании работают шесть звеньев газодымозащитной службы.

Еще до приезда пожарных из цеха эвакуировали 250 человек. Спасатели следят за ситуацией с воздуха: в небо над хлебозаводом подняли беспилотник. Информации о пострадавших пока нет.