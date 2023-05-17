Происшествия 17 мая 2023, 11:40 Тушение крупного пожара в центре Оренбурга попало на видео МЧС России опубликовало видео тушения крупного пожара в центре Оренбурга Пресс-служба МЧС

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В жилом доме в центре Оренбурга 17 мая начался крупный пожар — вспыхнула квартира на улице Максима Горького. Огнеборцы спасли двух человек, а также эвакуировали десятерых. Региональная пресс-служба МЧС России опубликовала видео с места происшествия.

«В тушении пожара в областном центре задействовано 53 человека. На месте работает начальник Главного управления Александр Зенов», — сообщили в ведомстве.

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Людей, находившихся в многоэтажке, увели на безопасное расстояние от пожара. На опубликованных кадрах видно, как сажа плотным слоем оседает на здании, повсюду валит густой дым.

Вспыхнула квартира на чердачном этаже. Причина происшествия пока неизвестна. Спасатели продолжают тушить пламя.

«Для борьбы с огнем созданы три боевых участка. Работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили в МЧС.

Пресс-служба МЧС

Ранее «360» показывал видео с места пожара в жилом комплексе на севере Москвы. Люди пожаловались на дым и едкий запах гари.