Происшествия 14 августа 2023, 23:58 Тушение крупного пожара после взрыва в Махачкале сняли на видео МЧС опубликовало кадры с места тушения пожара на АЗС Махачкалы

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Более 70 человек и 20 единиц техники привлекли к тушению пожара на автозаправочной станции в Махачкале. Видео с места опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба главка МЧС.

На опубликованных кадрах видно, что к месту пожара не подпускают собравшихся очевидцев. Пожарные находятся на месте для тушения.

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Пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила, что в результате взрыва на станции погибли пять человек, в том числе один ребенок. Количество раненых составило 15 человек. Всех пострадавших доставили в несколько крупных поликлиник республики.

«В медучреждениях имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все нужные медикаменты. Препараты крови также имеются в достатке», — заявили в министерстве.

Все медицинские учреждения перевели на усиленный режим работы.

По данным республиканского главка МЧС, сначала пожар возник на автосервисе, а после пламя перекинулось на автозаправочную станцию. По предварительным данным, взрывы прогремели в результате детонации двух цистерн с топливом. Из-за угроз возникновения еще одного взрыва территорию станции оцепили.