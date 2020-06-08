Тушение горящей нефтяной скважины выстрелами из противотанковой пушки показали на видео

Российские артиллеристы помогли потушить нефтяную скважину, которая вспыхнула в Усть-Кутском районе Иркутской области. Из противотанкового орудия они отстрелили ее фонтанную арматуру: это помогло загерметизировать скважину. Точные залпы сняли на видео.

Кадрами с работой артиллеристов поделилось министерство обороны России на своем YouTube-канале. На кадрах видно, что пожар разгорелся нешуточный. «Выстрелами из 100-миллиметрового противотанкового орудия „Рапира“, доставленного из Самары военно-транспортной авиацией, военнослужащие с ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горевшей скважины ночью с минимально возможного расстояния — 180 метров», — говорится в сообщении Минобороны. После удачных выстрелов на скважину удалось установить специальное оборудование: ее загерметезировали и потушили пожар.