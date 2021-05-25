Тушение горящего здания в центре Москвы с вертолетов сняли на видео

Вертолеты привлекли к тушению пожара в закрытом административном здании на Серебрянической набережной в центре Москвы. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что вертолет пролетает над жилыми домами к горящему зданию, где сбрасывает принесенную воду. Само здание сильно задымлено. На месте работают пожарные.

«На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды», — уточнили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС, в здании загорелась кровля. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что постройка находится в стадии демонтажа. Информации о пострадавших пока нет.