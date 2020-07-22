Тушение горящего здания на юго-западе Москвы сняли на видео

Сильный пожар охватил заброшенное здание на улице академика Волгина на юго-западе Москвы. Огонь возник на пятом этаже, а потом пошел ниже. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пламя полыхает на самом верхнем этаже. Для того, чтобы добраться туда пожарные пригнали автомобиль с выдвижной лестницей. На ней стоит один из спасателей с брандспойтом и поливает крышу.

Ранее стало известно, что от пожара обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей. По последним данным, пожар потушили на площади в 100 квадратных метров. Сейчас идет проливка здания и разборка завалов.