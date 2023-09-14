Эксклюзив 14 сентября 2023, 17:11 Тушение горящего магазина в Калужской области сняли на видео Чердак и кровля загорелись в магазине в Малоярославце Калужской области

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Пожар начался в магазине «Пятерочка» в городе Малоярославце Калужской области. В распоряжение «360» поступило видео с тушением торговой точки.

Пожар произошел в магазине на Калужской улице. В здании, где находится «Пятерочка», загорелись чердак и кровля. На кадрах из Малоярославца видно, как с крыши валит серый дым.

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На место происшествия прибыло несколько пожарных машин. Спасатели приступили к тушению возгорания, движение по Калужской улице временно перекрыли.

Ранее в Калуге из-за удара молнии загорелась подстанция. Два трансформатора вышли из строя, подключенные к подстанции населенные пункты остались без электроэнергии. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.