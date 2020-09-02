02 сентября 2020, 19:47
Турок избил мальчика за то, что тот выпил воды из его фонтана
В Турции Задержан мужчина, который избил десятилетнего ребенка. Известно, что мальчик попил воды из фонтана на его участке. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Haberturk.
По словам мужчины, он просил мальчика уйти, но тот игнорировал его слова. В результате он избил школьника палкой.
Ребенок доставлен в больницу с множеством различных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.