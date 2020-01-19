Турнир по джиу-джитсу закончился массовой дракой. Видео

Соревнования по джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup закончились массовой потасовкой. Участниками драки стали не только спортсмены, но и зрители.

Турнир проходил 18 января в Красногорске. Почему начался конфликт — пока не ясно. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как несколько участников начинают спорить, завязывается драка. Молодых людей пытаются разнять, но это не удается, и уже те, кто пытался разрешить конфликт, втягиваются в него и начинают драться. Во время потасовки нескольких участников повалили на пол и избили ногами по спине и голове.

«По опубликованному видео в сети Интернет проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили «360» в пресс-службе главка МВД по Московской области.