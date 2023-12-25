Происшествия 25 декабря 2023, 15:03 Туркменский кинорежиссер Язгельды Сеидов умер в Москве Shot: режиссер из Туркмении Язгельды Сеидов умер в Москве на 92-м году жизни Фото: kino-teatr.ru

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В Москве скончался именитый туркменский кинорежиссер Язгельды Сеидов. Он был обладателем шести международных наград. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело 91-летнего режиссера нашли утром 24 декабря в его квартире на площади Рогожской заставы в Таганском районе Москвы. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой помощи. Внешних признаков насильственной смерти на теле Сеидова не обнаружили.

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Эксперты предположили, что возможной причиной смерти мастера кинематографа стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, но точную причину назовут после вскрытия.

Язгельды Сеидов написал 11 сценариев и снял 38 фильмов. Он получил мировое признание благодаря киноленте «Мужское воспитание», выпущенной в 1981 году. Она завоевала премии на фестивалях в Германии, Италии, Франции, Эквадоре, двукратно — в Португалии, а также кинорежиссера отметили всесоюзными наградами.