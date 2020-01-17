Туристы в Перу едва не разнесли по камню Мачу-Пикчу. Вандалов выслали из страны

Шестерых путешественников обнаружили рано утром неподалеку от храма Солнца. Оказалось, что они проникли ночью на территорию и спровоцировали выпадение камня из городской стены.

Пять из нарушителей отпущены, их выслали из страны без права возвращения в Перу в течение 15 лет. Однако, как сообщил сайт «Аргументы и факты», 28-летнему аргентинцу может грозить реальный тюремный срок от трех до восьми лет за «незаконное извлечение культурных ценностей».

Напомним, Мачу-Пикчу располагается высоте 2400 метров на вершине горного хребта. Он является одним из чудес света, а попасть на территорию можно только в сопровождении гида, имеющего специальное разрешение.