Происшествия 23 ноября 2023, 18:21 Туристы в Марий Эл полчаса по лесу убегали от медведя

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Двое туристов в Марий Эл спаслись от преследовавшего их медведя в заброшенном здании колонии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу УФСИН республики.

Молодые люди наткнулись на медведя в лесу. Около получаса они убегали от хищника, пока не наткнулись на заброшенное здание колонии, куда смогли пролезть через окно. Уже будучи в безопасности, туристы позвонили в экстренные службы, и их спасли.

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