Туристы в Крыму рассказали, как пытались спасти дельфина

Отдыхающие и сотрудники МЧС пытались спасти дельфиненка в Крыму. Отдыхающие несколько часов держали млекопитающего в морской воде у побережья и раскрыли над ним зонтики. Про спасательную операцию рассказала ее участница, жительница Симферополя Зоя, сообщило РИА ФАН.

«Всегда очень важно не пройти мимо. Иногда от этого зависит чья-то жизнь. И неважно, человек это или животное. Иногда это даже дельфин», — заявила она.

Отдыхающие заметили дельфина рядом с берегом, волны не давали ему вернуться в море. Дельфиненок был очень слаб и явно отбился от матери, рассказала Зоя. Все его тело было изрезано в мелкую сетку. Предположительно, животное угодило в траулерную сеть.

Туристы простояли в воде около трех часов. Два человека обгорели под палящим обеденным солнцем в ожидании волонтеров.

Вскоре на место прибыл спасатель Андрей Сауляк. Он держал маленького дельфина на руках, пока на помощь не приехали волонтеры Центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Добровольцы осмотрели представителя отряда китообразных и забрали его. Однако спустя время волонтеры рассказали, что дельфин умер.